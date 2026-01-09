Karda mahsur kalan öğrencilerin minibüsü kurtarıldı

Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı ve Yamaçlı köyleri arasında yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu mahsur kalan minibüsteki öğrenciler için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, koordineli bir çalışma yürüttü. Karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu minibüs güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı merkez ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır