Karda yolda kalan tır, 2 çekici ile kurtarıldı

Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan köprü ayağı yüklü tır, 2 çekici ile kurtarılarak yoluna devam etti.

İstanbul’dan Hatay’a köprü ayağı getirmek için 2 gün önce yola çıkan tır, Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışında rampa çıkamayınca yolda kaldı. Kontrollü bir şekilde boş alana alınan tır için yolların açılmasının ardından kurtarma çalışması başlatıldı. Tek çekici ile kaldığı yerden çıkarılamayan köprü ayağı yüklü tır, 2 çekici ile birlikte bulunduğu yerden çıkarılarak Hatay’a gönderildi. O anlar ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA