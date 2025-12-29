HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karda yolda kalan tır, 2 çekici ile kurtarıldı

Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan köprü ayağı yüklü tır, 2 çekici ile kurtarılarak yoluna devam etti.İstanbul’dan Hatay’a köprü ayağı getirmek için 2 gün önce yola çıkan tır, Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışında rampa çıkamayınca yolda kaldı.

Karda yolda kalan tır, 2 çekici ile kurtarıldı

Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan köprü ayağı yüklü tır, 2 çekici ile kurtarılarak yoluna devam etti.

Karda yolda kalan tır, 2 çekici ile kurtarıldı 1

İstanbul’dan Hatay’a köprü ayağı getirmek için 2 gün önce yola çıkan tır, Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışında rampa çıkamayınca yolda kaldı. Kontrollü bir şekilde boş alana alınan tır için yolların açılmasının ardından kurtarma çalışması başlatıldı. Tek çekici ile kaldığı yerden çıkarılamayan köprü ayağı yüklü tır, 2 çekici ile birlikte bulunduğu yerden çıkarılarak Hatay’a gönderildi. O anlar ise havadan görüntülendi.

Karda yolda kalan tır, 2 çekici ile kurtarıldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusuCumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusu
Kardan kapanan yolu TOMA açtıKardan kapanan yolu TOMA açtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.