Kardeşi ve komşusunu kurtarmak isterken boğuldu: 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu!

Kahreden olay, 13 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için mahalledeki Dicle Nehri’ne giren Umut Alpaydıncı ve komşuları Bedran T., boğulma tehlikesi geçirdi.

BABASINA YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİ

Çocukların suda çırpındığını gören Tahsin Alpaydıncı, oğlu Umut ve komşuları Bedran’ı kurtardı. Bu sırada babasına yardım etmek isteyen Ömer ise akıntıya kapıldı.

AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Çocukları kıyıya getiren Tahsin Alpaydıncı, yardım çığlığı atan Ömer için tekrar suya atladı. Ancak Ömer Alpaydıncı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Umut Alpaydıncı ve Bedran T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan Ömer için arama çalışması başlatıldı.

63 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Toplam 63 arama kurtarma personeliyle yürütülen çalışmada bugün sabah saatlerinde Ömer Alpaydıncı’nın cansız bedeni, kaybolduğu noktaya yaklaşık 150 metre mesafede bulundu. Sudan çıkarılan Alpaydıncı’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

(DHA)