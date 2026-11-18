Kalp sağlığını korumak için kolesterol ve tansiyon değerlerini takip etmek, düzenli hareket etmek ve sigaradan uzak durmak kadar beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Gün içinde öğün aralarında tüketilen atıştırmalıklar çoğu zaman gözden kaçabiliyor. Özellikle televizyon izlerken, çalışırken veya mutfakta ayakta dururken farkında olmadan fazla miktarda tüketilen bazı yiyecekler, uzun vadede kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

KARDİYOLOG PATATES CİPSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Parade'de yer alan habere göre, Novant Health Kalp ve Damar Enstitüsü'nde görev yapan kardiyolog Dr. Kaustubh Dabhadkar, kalp sağlığı açısından ölçüsüz tüketilmemesi gereken atıştırmalıkların başında patates cipsinin geldiğini belirtiyor.

Dabhadkar, patates cipsinin yanı sıra dondurma ve şekerli içeceklerin de sık ve kontrolsüz tüketildiğinde kalp sağlığı açısından risk oluşturabilecek yiyecek ve içecekler arasında bulunduğunu ifade ediyor. Bu ürünlerin çoğu evde kolayca ulaşılabilir olduğu için tüketim miktarının fark edilmeden artabildiğine dikkat çekiyor.

PATATES CİPSİ KALP SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Patates cipsi genellikle yüksek kalorili, tuzlu ve yağ içeriği bakımından yoğun bir atıştırmalık. Özellikle doymuş ve trans yağlar ile rafine karbonhidratların ağırlıkta olduğu bir beslenme düzeni, vücuttaki olumsuz yağ değerlerinin ve insülin seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

Dr. Dabhadkar'a göre bu etkenlerin bir araya gelmesi, atardamarlarda kolesterol birikimini ve plak oluşumunu destekleyerek damar sertliği riskini artırabiliyor.

Cipslerin tuz içeriği de dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta. Paketli ve restoranlarda hazırlanan yiyecekler, günlük sodyum alımının önemli bir bölümünü oluşturabiliyor. Aşırı sodyum tüketimi ise yüksek tansiyonla ilişkilendiriliyor. Kontrol altında tutulmayan yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.

CİPS YERİNE HANGİ ATIŞTIRMALIKLAR TERCİH EDİLEBİLİR?

Kardiyolog, atıştırmalıkları tamamen hayatından çıkarmak yerine daha besleyici seçeneklere yönelmeyi öneriyor. Değişikliklerin bir anda yapılması yerine küçük adımlarla ilerlemenin daha sürdürülebilir olabileceğini belirtiyor.

Patates cipsi yerine bir avuç kuruyemiş tercih etmek, hem çıtır atıştırmalık ihtiyacını karşılayabiliyor hem de lif ve doymamış yağ alımını destekleyebiliyor. Uzman, genel olarak lif ve doymamış yağ bakımından zengin, glisemik etkisi düşük besinlere ağırlık verilmesini tavsiye ediyor.

ATIŞTIRIRKEN YAPILAN BU ALIŞKANLIĞA DİKKAT

Kardiyoloğun dikkat çektiği bir diğer konu ise yemek yeme şekli. Televizyon veya bilgisayar karşısında atıştırmak, kişinin ne kadar tükettiğini fark etmesini zorlaştırabiliyor. Yiyeceklere odaklanarak ve yavaş yemek ise porsiyon kontrolünü kolaylaştırabiliyor.

Kalp sağlığını korumak için beslenmenin yanı sıra yeterli uyku, stres yönetimi, düzenli fiziksel aktivite ve sosyal ilişkileri sürdürmek de önem taşıyor. Uzmanlara göre patates cipsini bir anda tamamen bırakmak yerine tüketim miktarını azaltmak ve daha besleyici alternatiflere yönelmek, uzun vadede sürdürülebilir bir başlangıç olabilir.