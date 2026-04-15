Karın ağrısıyla gitti, çıkanlar şok etti! Safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı

Bingöl Devlet Hastanesi’ne başvuran S.T. isimli hastanın yapılan tetkiklerinde safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi olduğu tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine hastaya cerrahi müdahale kararı alındı.

Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen kapalı safra kesesi ameliyatı (laparoskopik kolesistektomi) başarıyla tamamlandı. Ancak operasyon sırasında ortaya çıkan tablo, doktorları bile şaşırttı.

Hastanın safra kesesinden tam 2 bin 67 taş çıkarıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu kadar yüksek sayıda taşın bir arada görülmesinin oldukça nadir olduğunu vurguladı.

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ RİSKLER OLUŞTURUYOR

Uzmanlara göre safra kesesi taşları zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Enfeksiyon, safra yolu tıkanıklığı ve pankreatit gibi hayati riskler bu hastalığın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkabiliyor.

MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yiğit, bu kadar yoğun taş vakasıyla ilk kez karşılaştığını belirterek, hastanın sağlığına kavuşmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede toparlanarak taburcu edildi. Hastane yönetimi ise bu tür özellikli operasyonların artarak devam ettiğini ve vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.