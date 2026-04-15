Karın ağrısıyla gitti, çıkanlar şok etti! Safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın safra kesesinden çıkanlar doktorları bile şaşkına çevirdi. Ameliyat sırasında ortaya çıkan tablo, tıp dünyasında nadir görülen vakalar arasında yer aldı.

Gökçen Kökden

Bingöl Devlet Hastanesi’ne başvuran S.T. isimli hastanın yapılan tetkiklerinde safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi olduğu tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine hastaya cerrahi müdahale kararı alındı.

Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen kapalı safra kesesi ameliyatı (laparoskopik kolesistektomi) başarıyla tamamlandı. Ancak operasyon sırasında ortaya çıkan tablo, doktorları bile şaşırttı.

Hastanın safra kesesinden tam 2 bin 67 taş çıkarıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu kadar yüksek sayıda taşın bir arada görülmesinin oldukça nadir olduğunu vurguladı.

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ RİSKLER OLUŞTURUYOR

Uzmanlara göre safra kesesi taşları zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Enfeksiyon, safra yolu tıkanıklığı ve pankreatit gibi hayati riskler bu hastalığın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkabiliyor.

MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yiğit, bu kadar yoğun taş vakasıyla ilk kez karşılaştığını belirterek, hastanın sağlığına kavuşmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede toparlanarak taburcu edildi. Hastane yönetimi ise bu tür özellikli operasyonların artarak devam ettiğini ve vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Anahtar Kelimeler:
safra kesesi sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

