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Karısıyla tartışan kadının başını defalarca yere vurdu, 2 kişiyi de darbetti

Eskişehir’de bir markette eşiyle tartışan kadınının başörtüsünden tutup defalarca yere vuran şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi de darbetti. Gözaltına alınan şahıs, mahkemece serbest bırakılırken, kavga anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karısıyla tartışan kadının başını defalarca yere vurdu, 2 kişiyi de darbetti

Kavga, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.T. ile Ş.K. isimli 2 kadın, marketteki kasa sırasında tartışmaya başladı. Tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavgada 2 kadın birbirine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde markette bulunan D.T.’nin eşi S.T., karısıyla kavga eden Ş.K.’yi darbedip kafasından tutarak defalarca yere vurdu. S.T., bir market çalışanı kadını ve erkek bir müşteriyi de yumruklayarak darbetti.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından S.T. (26) isimli şahıs gözaltına alırken şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T.’nin mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Market içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kavgada, S.T.'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde gondol kaptanı olarak görevli olduğu öğrenildi.

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(İHA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kavga market darp
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