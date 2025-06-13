Karısıyla tartışan kadının başını defalarca yere vurdu, 2 kişiyi de darbetti

Kavga, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.T. ile Ş.K. isimli 2 kadın, marketteki kasa sırasında tartışmaya başladı. Tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kadın birbirine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde markette bulunan D.T.’nin eşi S.T., karısıyla kavga eden Ş.K.’yi darbedip kafasından tutarak defalarca yere vurdu. S.T., bir market çalışanı kadını ve erkek bir müşteriyi de yumruklayarak darbetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından S.T. (26) isimli şahıs gözaltına alırken şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T.’nin mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Market içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kavgada, S.T.'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde gondol kaptanı olarak görevli olduğu öğrenildi.

(İHA)

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