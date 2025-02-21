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  4. Karla kaplı bir sohbet: "İstanbul’da kar yok ben Uludağ’dan kayarak geldim" Video sosyal medyada gündem oldu…

Karla kaplı bir sohbet: "İstanbul’da kar yok ben Uludağ’dan kayarak geldim" Video sosyal medyada gündem oldu…

21.02.2025 09:17
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
21.02.2025 09:17
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı, şehri beyaz örtüsüne bürürken, günlük yaşamı da zorlaştırdı. Özellikle sokaklar ve caddeler, karla kaplanarak sürücüler ve yayalar için zorluklar çıkarırken, bir başka meslek grubu da bu zorluklarla karşı karşıya kaldı: Kuryeler. Esenyurt’ta bir kurye ve müşteri arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Esenyurt’ta bir kuryenin, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği teslimat sırasında yaşadığı ilginç bir diyalog, hem mesleğin zorluklarını hem de insanların mizahi yaklaşımını gözler önüne serdi.

"KAR MI YAĞIYOR?”

Esenyurt’ta bir müşteri, siparişi teslim eden kuryeye, dışarıdaki karla kaplı ortamı görmemiş gibi şöyle sordu:
"Kar mı yağıyor? Bilsem sipariş vermezdim."
Kurye ise, hafifçe gülümseyerek cevap verdi:
"Hayır efendim, Uludağ’dan kayarak geldim."

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“ULUDAĞ’DAN SİPARİŞ GETİRDİĞİME İNANDIRDIM”

“O nasıl dışarı bakıp kar yağmadığını görmeyip beni inandırdıysa, ben de onu Uludağ’dan sipariş getirdiğime inandırdım. Burası Esenyurt.” dedi.

Video sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Yorumlar arasında Esenyurt esprileri yapılırken kimileri de sipariş alınmaması, sistemini kapatması konusunda kuryeyi uyardı.

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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ SCOOTER'LAR TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, şehirdeki ulaşım hayatını derinden etkiledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları doğrultusunda, 20 Şubat 2025 Perşembe gecesi saat 24.00 itibarıyla, şehirdeki tüm motosiklet araçları ve kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar kuryelerin çalışmasına da ara verildi.

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Aynı zamanda İstanbul’un ardından Kocaeli ve Sinop illerinde de benzer bir uygulamaya geçildi. Bu illerde de elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı 24 saat süreyle yasaklandı. Yetkililer, bu tedbirlerin, özellikle kar ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla alındığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kurye Esenyurt istanbul kar yağışı moto kurye
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