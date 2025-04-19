HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karların erimesiyle coşan Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Artvin’in doğal güzelliklerinden Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkusu artınca ziyaretçi akınına uğruyor.

Karların erimesiyle coşan Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkulu akışıyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Yoğun kış mevsiminin ardından etkileyici manzaraya kavuşan şelale, Kamilet Vadisi’ne akın eden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Arhavi’ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Mencuna Şelalesi, baharın gelmesiyle birlikte canlandı. Karların erimesiyle su debisinin artması, şelaleyi izlemeye gelen vatandaşlara görsel şölen sundu. 90 metre yüksekliğinden dökülen suyun çıkardığı ses ve çevresindeki yeşil doğa, ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşattı.

Doğa yürüyüşü yaparak şelaleye ulaşan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Ziyaretçiler, Mençuna’nın özellikle bahar aylarında görülmesi gereken bir doğa harikası olduğunu belirtiyor.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!
Kütahya’da kaçak tütün ve makaron operasyonuKütahya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Yakalanıp, Türkiye'de getirildiler!"

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Yakalanıp, Türkiye'de getirildiler!"

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Hayatı Cannes'da kendisi ise...

Hayatı Cannes'da kendisi ise...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.