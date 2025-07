Karlıova’da ‘geleneksel at yarışları’ düzenlendi

Karlıova ilçesinde geleneksel olarak yapılan at yarışları, bu yıl da devam etti. Daha önce Karlıova Kaymakamlığı tarafından da desteklenen etkinliğe bu yıl Karlıova Belediyesi ev sahipliği yaptı. 1960’lı yıllardan 2000 yılına kadar her yıl düzenlenen yarışlara, 23 yıl ara verilmiş, organizasyon 2023 yılında yeniden düzenlenmeye başlamıştı. Toklular Köyü yarış alanında düzenlenen yarışlara Kars, Muş ve Erzurum’dan çok sayıda yarışçı katıldı. Etkinlik boyunca, yarış alanında Karlıova Belediyesi’ne ait itfaiye aracı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.

47 AT YARIŞTI, BİRİNCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Toplamda 47 atın katıldığı yarışlar, 4 grup halinde gerçekleştirildi. Her grupta birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara altın ödülü ile kupa verildi. Birinci grupta Mehmet Karadeniz’e ait ‘Derviş’ adlı at birinci olurken, ikinci sırayı Zülküf Akarsu’nun ‘Akarsu’, üçüncülüğü ise Mehmet Derviş’e ait ‘Dervişbey’ adlı at aldı. İkinci grupta birincilik Emrah Güler’in ‘Bahgürün’ adlı atına giderken, ikinci Abdulkerim Yavaş’ın ‘Şahincan’, üçüncü ise Erkan Gülmez’in ‘Şafak’ adlı atı oldu. Üçüncü grupta Mustafa Yaşar’ın ‘Kömürhanbey’ adlı atı birinci, Ali Öztürk’ün ‘Dıran Karış’ adlı atı ikinci, Ekrem Tiryaki’nin ‘Hanfiyan’ adlı atı üçüncü oldu. Dördüncü grupta ise Bülent Çelik’in ‘Şafak’ adlı atı birinci, Ömer Karabağ’ın ‘Zagros’ adlı atı ikinci, Erkan Çay’ın ‘Karayılan’ adlı atı üçüncülük elde etti.

VEYSİ BİNGÖL: EYLÜL AYINDA DAHA KAPSAMLI BİR YARIŞ ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından takdim edildi. Yıllar sonra ilçede yeniden at yarışlarının yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Bingöl, “Bu geleneksel at yarışları, dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bir etkinliktir. Uzun zamandır gerçekleştiremiyorduk. Son birkaç yıldır yeniden düzenlemeye başladık ve bugün burada gördüğümüz kalabalık ve coşku bizleri çok mutlu etti. İnşallah Eylül ayında daha kapsamlı bir yarış organizasyonu gerçekleştireceğiz” dedi.