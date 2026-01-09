Karlıova’da kar yağışı başladı

Karlıova ilçesi, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu havanın etkisine girmişti. Kar erimeyince ekipler çalışma yapmış, kamyonlarla ilçeden kar taşınmıştı. Meteorolojinin uyarı verdiği ilçede kar yağışı tekrar başladı. Yağışlar birlikte ilçe adeta kara teslim oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "Bingöl il genelinde beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması tahmin edilmektedir" denildi.

