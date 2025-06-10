HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karnında aniden ağrı hissetti, kanamaya başladı! Gerçek röntgende belli oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesiyle bayramlaşmaya giden 36 yaşındaki Burak Ateş aracından eşya indirirken aniden karnında bir ağrı hissetti. Yakınlarından yardım isteyen Ateş, hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinde kanaması olan Ateş'e ne olduğu ise çekilen röntgende belli oldu. İşte detaylar...

Karnında aniden ağrı hissetti, kanamaya başladı! Gerçek röntgende belli oldu

Adana'da hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Resim öğretmeni Burak Ateş (36), 7 Haziran akşamı Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde bulunduğu sırada aniden karnında ağrı hissetmesi üzerine yakınlarından yardım istedi.

RÖNTGENDE BELLİ OLDU

AW473006_04

Karın bölgesinde kanaması olduğu fark edilen Ateş, yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgende Ateş'in karnının sol üst bölgesine isabet eden mermiyle yaralandığı ve merminin karnının alt bölümüne ilerlediği belirlendi.

Merminin 13 Haziran'da ameliyatla alınmasına karar veren doktorlar, gerekli müdahalenin ardından Ateş'i taburcu etti.

BAYRAMLAŞMAYA GİTMİŞTİ

AA-20250610-38234943-38234942-ADANADA_HOBI_BAHCESINDE_KARNINA_YORGUN_MERMI_ISABET_EDEN_KISI_YARALANDI

Seyhan ilçesindeki evine dönen Burak Ateş, gazetecilere, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ailesiyle Karaisalı ilçesindeki hobi bahçesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Aracının bagajından su almaya çalıştığı esnada karnına isabet eden yorgun mermiyle yaralandığını anlatan Ateş, olaydan kısa süre önce oğlunun yanından ayrıldığını belirtti.

AW473006_01

Bu olayda yaralanan kişinin 5 yaşındaki oğlu da olabileceğini dile getiren Ateş, bireysel silahlanmaya tepki gösterdi.

Ateş, daha sakin ve sessiz olduğu için hobi bahçesine gittiğini ancak bu olayla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ne eğlenmesini ne de bayram kutlamasını biliyoruz. Varsa yoksa elimize aldığımız silahla insanların hayatını resmen kabusa çeviriyoruz. Artık bunlar bitsin istiyoruz. İnsanlarla bu tür konularla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bu yaşamı insanlar zorlaştırıyor. Şu anda vücudumda kalan kurşunla bir süreç geçiriyorum. Bu bizim için çok zor. Hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çektiğim acının yanında yaşamış olduğumuz depresif durum zaten bizi daha da geriye itiyor. Kalabalıktan kaçıp daha sakin topraklara gidiyoruz ama orada da bunlar başımıza geliyorsa ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz."

AW473006_03

Silahlanmaya karşı denetimlerin artırılmasını isteyen Ateş, gençlerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Jandarma ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rami Kütüphanesi dünyanın en iyi 19 yapısından biri seçildi!Rami Kütüphanesi dünyanın en iyi 19 yapısından biri seçildi!
Bebeğini 3. kattan aşağı attı!Bebeğini 3. kattan aşağı attı!

Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

Uyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladı

Uyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladı

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Danıştay hakimine silahlı saldırı! Başından vuruldu, ağır yaralandı

Danıştay hakimine silahlı saldırı! Başından vuruldu, ağır yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.