Karpuz kabuğunun faydaları nelerdir? Karpuz kabuğunun cinsel faydaları neler?

Oldukça yüksek bir besin değeri bulunan karpuzun yaklaşık olarak 1 diliminde 50 kalori, 12 gram karbonhidrat, 10 gram lif, 0.2 gram yağ, günlük değerin %4’ü civarında magnezyum ile potasyum, günlük değerin ortalama %10’u kadar A ve C vitaminleri yer almaktadır. Genel sağlığa dost bir meyve olan karpuz ayrıca kan basıncı düşürme ve sinir fonksiyonlarına destek verme gibi görevler üstlenen potasyum ve B 6 vitamini açısından da oldukça zengindir. Sadece kırmızı ya da pembe renkteki meyve kısmı değil kabuğu ile de faydalı olan meyvelerden biridir.

Karpuz kabuğunun faydaları nelerdir?

Karpuz kan basıncın dengeler, A vitamini içeriği sayesinde cilt ve göz sağlığını destekleyicidir. Su içermesi nedeniyle dehidrasyon sağlar ve özellikle de içinde yer alan karotenoidler sayesinde damar sertleşmesi, felç, kalp krizi ve kan pıhtısı risklerini de azaltır ve kalp sağlığını korur. Ayrıca insan vücudunun ihtiyaç duyacağı günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 15’i kadarını da karşılayabilen karpuz şu faydaları ile bilinir:

Diyabet, kanser ve obezite gibi kronik rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır.

Damarları korur, sertleşmesine engel olur.

Sindirimi düzenler:

Uzun süre tok tutar.

Su ihtiyacını giderir.

Kan basıncını düzenler.

Tansiyonu kontrol altına almayı sağlar.

Dehidrasyonu önleyicidir.

Likopen içerir ve güçlü bir antioksidandır.

Saç hücrelerini destekler.

Güçlü bir idrar sökücüdür.

Karpuz kabuğu neye iyi gelir?

Karpuz, yüksek oranda potasyum ve magnezyum içeren oldukça sağlıklı bir meyve olmasını yanı sıra çeşitli içeceklerde ve yiyeceklerde, tatlılarda ve salatalarda da yer alır. Birçok tarife lezzetiyle lezzet katan karpuzun kabuklarından da yararlanılabilir. Reçeli ya da turşusu yapılan karpuz kabuğunun en bilinen faydaları şunlardır:

Kalp sağlığını korur ve kalp sorunlarına karşı etkilidir.

Kan akışını düzene sokar.

Kalp yetmezliği sorununa iyi gelir.

Böbrek rahatsızlıklarını giderir.

Kilo verme sürecini hızlandırır.

Yaşlanman belirtilerini geciktirir.

Lif içeriği ile bağırsaklara iyi gelir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Enerji verir.

Cildi korur ve güçlendirir.

Karpuz kabuğunun cinsel faydaları nelerdir?

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu bazı uzmanlara göre karpuzun bir kısmının cinsel hayata da olumlu etki ettiği bilinmektedir. Cinsel gücü artıran birçok kimyasal ilaçtan hem daha güçlü hem daha doğal bir afrodizyak etkisi olduğu iddia edilen karpuz kabuğu dışında karpuzun çekirdeğinin de cinsel güç üzerinde arttırıcı etkiye sahip olduğu konuşulmaktadır.

Karpuz kabuğunun cinsel faydaları son zamanların en çok tartışılan konularından biri haline gelmiştir. Havyar, muz, çikolata gibi cinsel gücü arttıran besinler arasında yerini alan karpuzun beyaz kısmının cinsel hayata olumlu etkileri olduğu net olmasa da kabul edilmektedir.

Karpuz kabuğundan neler yapılır?

Birçok sebze ve meyve gibi karpuz da içinden dışına faydalı ve yararlanılabilir bir meyvedir. Kabukları asla çöpe atılmamalı ve kullanılmalıdır. Karpuz kabuğundan reçel ya da turşu yapılabilmektedir. Birçok şey yapılabilen karpuz kabuğundan yapılabilecek bir tarif ve gerekli olan malzemeler şunlardır:

Karpuz kabuğu reçeli

Malzemeler

1 karpuzun kabuğu

3 bardak su

3 bardak şeker

7 adet karanfil

Çeyrek limonun suyu

Yapılışı