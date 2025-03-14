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  4. Kars’ta 6 düzensiz göçmen yakalandı! Sınır dışı edilmek üzere gönderildiler...

Kars’ta 6 düzensiz göçmen yakalandı! Sınır dışı edilmek üzere gönderildiler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 14:03
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Kars’ta 8 düzensiz göçmen yakalanırken, vize ihlali yaptığı belirlenen 1 Gürcistan vatandaşı ise sınır dışı edildi.

Kars’ta 6 düzensiz göçmen yakalandı! Sınır dışı edilmek üzere gönderildiler...

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda; üzerlerinde sahte pasaport bulunan 2 Afganistan uyruklu ve her hangi bir kimlik belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

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SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne getirilen 6 düzensiz göçmen yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda ayrıca vize ihlali yaptığı anlaşılan bir Gürcistan uyruklu kişi ise Aktaş Sınır Kapısı’na kadar refakat edilerek sınır dışı edildi.

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(İHA)

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