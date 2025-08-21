HABER

Kars’ta jandarmadan simülasyonlu emniyet kemeri uygulaması

Kars’ta jandarma ekipleri simülasyonlu emniyet kemeri bilgilendirme yaptı.

Kars’ta jandarmadan simülasyonlu emniyet kemeri uygulaması

Kars İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma 13’üncü Jandarma Trafik Tim Komutanlığı’nca Bedesten bölgesinde 33 vatandaşa Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı kullanılarak, trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımı öneminin anlaşılması, farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi sağlandı. Jandarma ekipleri, 108 vatandaşın ise simülasyon aracına binerek olası bir trafik kazası anında emniyet kemerinin hayati önemini uygulamalı olarak gösterdi. Emniyet kemeri kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtarıcı bir tedbir olduğu dikkat çekildi.

Kars
