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Kars'ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak yağmurun ardından meydana gelen sel ve heyelan felaketi nedeniyle köylerde hasar oluştu. Köylerde bulunan bazı evler ve ahırların sel sularıyla yıkıldığı görüldü. Sel bölgesine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, dün akşam üzeri kapanan Kağızman-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası köylerde hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel sularıyla yıkıldı.

BİRÇOK KÖY HASAR GÖRDÜ

Kars ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı 1

İlçenin Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar gördü.

112 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Kars ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı 2

Kars Valiliği koordinesinde sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, emniyet, Aras EDAŞ ile Türk Telekom'dan 112 personel görevlendirildi.

11 ARAÇ MAHSUR KALMIŞTI

Kars ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı 3

Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderilirken, ekipler dün akşam üzeri kapanan Kağızman-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.

MENFEZ YIKILDI, ENERJİ HATLARI KESİLDİ

Kars ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı 4

İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Akçay köyünde 3 ev hasar gördü. Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi. Karacaören köyünde ise 1 ev hasar gördü.

Yoğun sel sularının yıktığı bir ev ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı 5

Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kars ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı 6

Kağızman-Iğdır kara yolundaki çalışmalar dronla görüntülendi.

Kars ta sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü! Evler sular altında kaldı 7

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kağızman
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