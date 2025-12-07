Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kentte kar yağışıyla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Etkili olan sis nedeniyle bugün Ankara ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan 2 uçuş iptal edildi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından akşam saatlerinde sis etkili oldu. Kars- Erzurum yolunda görüş mesafesi 50 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Sürücülerden Kurtuluş Kaça, kar yağışından sonra sis oluştuğunu belirterek,"Görüş mesafesi 50 metreye düştü, şu anda ilk yağan kar çok tehlikelidir. Sürücülerimiz dikkat etsinler." dedi.

Trafik ekipleri sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır