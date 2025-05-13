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Karşıdan karşıya geçmek istedi: Husumetlisinin selamını söyleyip tekme tokat dövdüler!

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Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kundu bölgesinde yolun karşısına geçmek için bekleyen esnaf dernek başkan yardımcısı 3 kişinin tekmeli tokatlı saldırısına uğradı. Dernek başkan yardımcısı yere yığılırken 3 şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Darp raporu alan başkan yardımcısı karakola gidip şikayetçi oldu. Dernek başkanı darp sebebinin bölgedeki kaçak yapılarla mücadelesi olduğunu söyledi.

Antalya'daki olay, önceki gün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Kundu-Kemerağzı Esnaf Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Gelenyolun yolun karşısına geçmek için trafik ışığında beklediği sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

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Gelen, şahsın darbelerinden kendini korumaya çalışırken 2 kişi daha gelerek darp etmeye devam etti. Yere yatırılan Gelen, şahısların tekme ve yumruklarının hedefi olarak dakikalarca yerde darp edildi.

3 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Ramazan Gelen'e tekme ve yumruklarla saldıran 3 şahıs daha sonra iddiaya göre "Sana İ.K.'nın selamı var" diyerek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yerde yatan başkanın yardımına çevredeki esnaf yetişi. Darp raporu alarak karakola giden Ramazan Gelen şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı. Ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

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Yaşanan olayın bölgedeki kaçak yapılarla mücadele etmesi nedeniyle yaşandığını söyleyen Ramazan Gelen, "Bölgede bulunan çok sayıdaki kaçak yapı ile mücadele ettiğimiz için bu saldırıya maruz kaldık. Kurumlar görevini tam olarak yapamadığı için biz saldırıya maruz kaldık" dedi.

"ESNAF KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR"

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Bölgedeki kaçak yapılar nedeniyle esnafın karşı karşıya geldiğini belirten Gelen, "Kaçak ve yıkılması gereken yerlerde gereği yapılsa esnaf da karşı karşıya gelmez. Geçmişten gelen problemler var burada. Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde bulunan bütün illegal yapılar çalışmaya devam ediyor. Bir rant düzeni kurulmuş yapılması gereken yıkımlar engelleniyor. Buradan gidip kaçak yapılarla ilgili dilekçe veren bir vatandaşın ismi ertesi gün burada öğreniliyor. Esnaf karşı karşıya getiriliyor. Adalet var, hukuk var. Biz hukuk devletiyiz" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

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Kolları, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan ve kendisine yapılan saldırıyı anlatan Gelen, "Işıkta bekliyordum. Bir anda saldırı oldu. 3 kişilerdi birisi beklerken diğer iki kişi beni yere yatırdı. Göğsüm ve sırtımda tekme darbeleri var. Daha önce de 2 arkadaşımıza saldırdılar ve bu saldırılar devam edecektir. Devletin buna dur demesi lazım.

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Kaçaklara tepki göstermek için açıklama yapacaktık. Bunu yapmayalım diye bu saldırıya maruz kaldık. Biz esnaf olarak mücadelemize devam edeceğiz. Biz kendi hakkımızı savunuyoruz. 15 yıldır dernek olarak ben burada bir mücadele veriyorum. Kalleşçe ve haince bir saldırıya maruz kaldık" şeklinde konuştu.

(İHA)

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antalya
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