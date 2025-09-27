HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karşıyaka'da eylem bitti; çöpler bugün de toplanmadı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerin eylemi önceki gün sona ererken, çöplerin bugün de toplanmadığı görüldü.

Karşıyaka'da eylem bitti; çöpler bugün de toplanmadı

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi. Ancak işçiler, ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı.

Karşıyaka da eylem bitti; çöpler bugün de toplanmadı 1

Eylemin ardından Karşıya ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi.

Karşıyaka da eylem bitti; çöpler bugün de toplanmadı 2

İşçiler önceki gün eylemlerine son verirken, ilçede hala çöplerin toplanmadığı görüldü.

Karşıyaka da eylem bitti; çöpler bugün de toplanmadı 3

Diğer yandan çöp yığınları ve kötü korku, ilçedekilerin tepkisini çekti.

Karşıyaka da eylem bitti; çöpler bugün de toplanmadı 4

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da gıda satışı yapan işletmeler denetlendiErzurum’da gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuBilecik'te uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İzmir çöp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.