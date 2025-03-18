Karşıyaka'daki orman yangını davası! 2 kişiye tahliye

Yamanlar Dağı'ndaki TRT vericisinin alt tarafında 13 Ağustos 2024'te saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun çalışmalarla 15 Ağustos'ta yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında, söndürülen alanda kalan büyük odun ve kütüklerde, hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı ve yangın geniş bir alana yayıldı. 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da çıkan, Bayraklı ile Çiğli ilçelerine de yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin 196 hektar alan zarar gördü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Yangının çıktığı TRT vericisinin alt tarafında detaylı araştırma yapan ve 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Emre Yaşartürk, Süleyman Kaytan (41), Münir İyem (56), Derya Yüce (41) ve Abdülhamit Sain tutuklandı; T.A. (41), S.K. (51) ve M.A. (47) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

5'i tutuklu, 8 kişi hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' ve 'Taksirle orman yangını çıkarmak', tutuksuz sanıklar hakkında ise 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezaları istendi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Celsede tanıklara söz verildi. Karşıyaka İlçe Jandarma’da görevli muhafız er A.Ş., "Kazı olduğu iddia edilen yere ihbar üzerine ben ve ekip arkadaşlarım müdahale etti. Biz olay yerine gittiğimizde olay yerinde yangın başlamıştı. Yanmış bir jeneratör, kazma, kürek ve kırıcı vardı. Çukur da vardı. Gıda maddeleri vardı" dedi. Celsede dinlenilen Karşıyaka Orman İşletme Şefi S.A. da yangının kazılan alandan başlayıp yayıldığını düşündüğünü belirterek, "Söndürme çalışmaları devam ederken bir çukur gördük. İçerisinde kazı malzemeleri vardı. Kontrol ettiğimizde delinmiş yerler vardı. Çukurun yanındaki üçlü prizi 30- 40 metre kadar takip ettim ve yanan bir jeneratör vardı. Ağaçların arasında bulunuyordu. Ertesi gün de jandarma ekipleri inceleme yaptı. Dinamit tespit edip fünyeyle patlattılar. Yangının da kazı alanından çıkıp TRT vericilerine yayıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinden sonra duruşma savcısı, sanıklardan Süleyman Kaytan ve Derya Yüce'nin tahliye edilmesi, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi ve tutuksuz sanıkların ise adli kontrollerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Hakim, Derya Yüce ve Süleyman Kaytan’ın yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların ise tutukluluk ve adli kontrol şartlarında değişiklik yapmadı. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar veren hakim, duruşmayı 17 Nisan’a erteledi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır