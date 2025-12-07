HABER

Kars’ta kar coşkusu: Çocuklar kardan adam yaptı, kızak kaydı

Türkiye’nin kış turizmi merkezlerinden Kars, beklenen kar yağışıyla birlikte adeta beyaz bir masala dönüştü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, en çok çocuklara yaradı.

Kars’ın Sarıkamış, Susuz ve Akyaka ilçelerinde etkili olan kar yağışı, çocukları sokaklara döktü. Akyaka’da kar yağışıyla birlikte kardan adam yapan çocuklar, gönüllerince eğlenirken, Sarıkamış’ta ise kızakları kapan çocuklar soluğu Sarıkamış Kayak Merkezi’nde aldı. Kayak merkezine gelen çocuklar, bol bol kar altında kızak kaydı.
Sarıkamış’ın kar ile güzel olduğunu ifade eden Mir Bedirhan Aslantatar ve ablası Nazenin Sena Aslantatar, "Sarıkamış’a kar yağdı. Bizde kızak kayıyoruz. İnşallah kar daha çok yağar" diye duygularını dile getirdiler.

"Beyazlara bürünen Susuz havadan görüntülendi"
Öte yandan yağan kar ile beyazlara bürünen Susuz ilçesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde karlar altında kalan evler, binalar, cadde ve parklar beyaza kart postal görüntüler ortaya çıkardı.
Ayrıca yağan kar ile birlikte Kars, doğal güzellikleriyle ve meşhur Çıldır Gölü’nde yapılacak kış etkinlikleriyle birlikte yeni sezonda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kars
