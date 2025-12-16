Kartal Belediyesi’nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Söz konusu çalışma kapsamında Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Metro çıkışı ile Marmara Üniversitesi Külliyesi önünde sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikramlarda, hastane ve üniversite çevresindeki yaya yoğunluğu dikkat çekti. İkram noktalarında belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ve çay dağıtımı yapılırken, vatandaşlar kısa sürede servis edilen ikramlardan faydalandı. Özellikle soğuk havada uzun yolculuk yapan çalışanlar ve öğrenciler uygulamaya ilgi gösterdi. Kartal genelinde sürdürülen çorba ikramları, hafta içi sabah saatlerinde metro ve Marmaray istasyonları çevresinde devam ediyor. Üniversite yerleşkeleri ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda yapılan dağıtımlar, sabah saatlerine yayılan bir zaman diliminde gerçekleştiriliyor.

Kartal genelinde sürdürülecek olan çorba ikramları, 19 Aralık tarihine kadar farklı noktalarda devam edecek. Buna göre; Pazartesi günü Kartal Lütfü Kırdar Devlet Hastanesi Metro önünde, Salı günü Soğanlık Metro önünde, Çarşamba günü Marmaray Kartal durağında, Perşembe günü Kartal Köprüsü Kadıköy yönünde ve Cuma günü yeniden Kartal Lütfü Kırdar Devlet Hastanesi Metro önünde sıcak çorba ikramı yapılacak. Metro ve Marmaray istasyonlarındaki ikramlar 06.30-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken, Marmara Üniversitesi Külliyesi önündeki ikramlar ise 06.30-09.00 saatleri arasında yapılacak. Sabahın erken saatlerinde sunulan sıcak çorba ikramından faydalanan vatandaşlar ve öğrenciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır