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  4. Kartal'da 3 hamile kadın daireye girip çelik kasayı çarşafa sarıp çaldı!

Kartal'da 3 hamile kadın daireye girip çelik kasayı çarşafa sarıp çaldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 11:58
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Kartal'da girdikleri daireden çelik kasa çalan Y.E. (21), N.Ş. (20) ve B.B. (22) kaçmak için bindikleri taksinin polis denetim noktasında durdurulmasıyla yakalandı. Yüzlerini gizlemek için şapka takan şüphelilerin içinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çarşafa sararak götürdükleri anlar güvenlik kameralarına yansırken hamile oldukları öğrenilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal'da 3 hamile kadın daireye girip çelik kasayı çarşafa sarıp çaldı!

Olay, 12 Mart'ta Karlıtepe Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Öğle saatlerinde siteye gelen şapkalı Y.E., N.Ş. ve B.B., kapısının kilitli olmadığını fark ettikleri daireye girdi. Şüpheliler evde buldukları kasayı çarşafa sararak çaldı. Siteden çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler yoldan durdurdukları taksiyle olay yerinden kaçtı.

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HAMİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Tuzla'da denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada bagajda çarşafa sarılı olan çelik kasa dikkat çekti. Kasanın taksiye Y.E., N.Ş. ve B.B. tarafından getirildiğinin belirlenmesinin ardından yapılan sorgulamalarda şüphelilerin toplam 158 suç kaydının olduğu ve hamile oldukları ortaya çıktı.

GÜVEN TİMLERİ KAMERA KAYITLARINA ULAŞTI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı C Bölge Güven Timleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde; şüphelilerin kasayı bir sitedeki daireden çaldıkları sonrasında ise taksiye binerek kaçmaya çalıştıkları ve denetim noktasında yakalandıkları ortaya çıktı.

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PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Kasanın içerisinden yaklaşık değeri 1 milyon lirayı bulan 4 adet marka saat, 1 saat kordonu, 8 ata altını, 1 tam altın, 1 yarım altın, 1 zincir kolye, 2 çift küpe, 5 yüzük, 2 alyans, 2 çocuk bilezik, 2 zincir, 3 bilezik, 1 inci kolye, 1 kolye ve bilezik, 1 broş, 1 çakmak ele geçirildi. Şüpheli Y.E., N.Ş. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından 'evden hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız hamile kasa
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