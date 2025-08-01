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Kartal’da film platosunda yangın

Kartal’da bir film platosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal’da film platosunda yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde bulunan bir film platosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yanan film platosu dron ile görüntülendi. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kartal
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