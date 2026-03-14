Kartal’da sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı motosiklet ağaca çarptı

Kartal’da trafik denetiminde 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bekçinin attığı cisim sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 8 Mart'ta saat 22:50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Kamil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde trafik denetimi yapan polis ve bekçiler seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Dur ihtranı uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne bekçi yerden aldığı bir cisim fırlattı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağaca çarptı.Yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

