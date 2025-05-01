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Kartalkaya'daki yangın faciasından yeni görüntüler! Oteldeki insanları uyarmak yerine otoparka koşup araçlarını kurtarmışlar

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Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk dakikalarında otel otoparkındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, otel çalışanlarının insanları uyarmak yerine arabalarını kurtardıkları ortaya çıktı.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından ihmalin boyunu gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

UYARMAK YERİNE OTOPARKA KOŞMUŞLAR

Ekol TV'de yer alan habere göre, yangının ilk dakikalarında otel çalışanları restoran bölümünde alevleri görünce otoparka indi.

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Oteldeki odalarında uyuyan vatandaşları uyarmak yerine otoparktaki araçlarını kurtarmaya çalışanların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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SÜREÇ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı.

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Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 9 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yangın kartalkaya kayak merkezi
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