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Kaş'ta yağış sonrası kara yoluna düşen kaya parçaları kaldırıldı

31.03.2025 15:20
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Antalya'nın Kaş ilçesinde D400 kara yoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından temizlendi.

Kaş'ta yağış sonrası kara yoluna düşen kaya parçaları kaldırıldı

İlçede etkili olan yağış sonrası Kaş-Kalkan D400 kara yolu Kaputaş Plajı yakınlarında yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Olay sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen Karayolları Bölge Şefliği ekipleri, kaya parçalarını kaldırarak, yolu temizledi.

Yaklaşık bir saat tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaş
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