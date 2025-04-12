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Kasalarca domatesi çöpe döküp paylaşmıştı! Belediye o pazarcının tezgah yeri iptal edildi

Çorum'da, tepki olarak kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı ile bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaşan pazarcının tezgah yeri, Belediye Encümeni kararıyla iptal edildi.

Kasalarca domatesi çöpe döküp paylaşmıştı! Belediye o pazarcının tezgah yeri iptal edildi

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın 26 Mart Çarşamba günü yaptığı denetimde bazı tezgahların ön kısmında taze, arka kısımda ise çürük ürünlerin bulunduğu ve hileli satış yaptığını tespit ettiği pazarcıları uyardığı belirtildi.

Denetimlere tepki gösteren pazarcı Z.R'nin tezgahındaki domatesleri çöpe döktüğü, Y.I'nın ise bu anları "Dök, dök. Kimse ucuza yemesin" diyerek kaydedip sosyal medya hesabında paylaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

AA-20250412-37613799-37613798-CORUMDA_KASALARCA_DOMATESI_COPE_DOKEN_PAZARCININ_TEZGAH_YERI_IPTAL_EDILDI

"DAİMİ OLARAK KAPATILDI"

"Yapılan denetimin ardından domateslerini çöpe döküp bu anları sosyal medyada paylaşan pazarcıların pazar içindeki satış yerleri, 27/D Maddesi (Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptaline belediye encümenince karar verilir) uyarınca alınan Belediye Encümeni kararıyla iptal edildi. Semt pazarı içerisinde yer alan yerinin iptal edildiği ile ilgili pazar esnafına tebligat yapılmasının ardından, tezgahların olduğu bölüm zabıta ekipleri tarafından daimi olarak kapatıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımının aksamaması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Göyhan, "Geçtiğimiz haftalarda domateslerini çöpe döken ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan pazarcı esnaflarının yerleri, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27/d hükmüne istinaden Belediye Encümeni kararı ile iptal edildi. Vatandaşlarımızın güvenli gıda tüketmesi için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Semt pazarlarımızda vatandaşlarımızın kandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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