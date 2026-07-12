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Kasasındaki atık malzemeler tutuşan kamyonet yanarak demir yığınına döndü

Karaman’da taşıdığı atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kasasındaki atık malzemeler tutuşan kamyonet yanarak demir yığınına döndü

Olay, Urgan Mahallesi yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. idaresindeki kamyonet seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle kasasındaki atık malzemeler tutuşarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ile yanında bulunan eşi, aracı yol kenarına çekerek kendilerini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kamyoneti saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kasasında atık malzemeler bulunan kamyonet, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman
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