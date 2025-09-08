HABER

Kask ve kaldırım denetiminde 2,4 milyon TL ceza

Manisa’da yapılan kask ve kaldırım üzeri motosiklet denetiminde 919 araç ve sürücüsüne 2 milyon 428 bin 811 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 05-07 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Kask ve Kaldırım Üzeri Motosiklet Denetimi"nde binlerce sürücü denetlendi. 24 ekip ve 50 personelin görev aldığı uygulamalarda 2 bin 255 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen 919 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun farklı maddelerinden toplam 2 milyon 428 bin 811 TL idari para cezası kesildi.

43 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Buna göre 66’ncı madde kapsamında kaldırım üzerinde seyir eden 47 sürücüye, 78/1-B maddesi kapsamında kask kullanmayan 558 sürücüye ve diğer kanun maddelerinden 244 sürücüye cezai işlem uygulandığı ve 43 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

08 Eylül 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
