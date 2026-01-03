HABER

Kaskla apartmana giren şüpheli idrarını yapıp, damdaki kuşları çaldı; o anlar kamerada

Adana’da başında kaskla bir apartmana giren kimliği belirsiz şüphelinin, asansörde idrarını yaptıktan sonra binanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak’ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.

APARTMANA GİRDİ KUŞLARI ÇALDI

Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız’ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili Uğur Kaygısız’ın suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

