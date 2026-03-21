Kastamonu'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonı: 3 tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

KASTAMONU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonlarda yapılan aramalarda 0,57 gram bonzai, 3,81 gram metamfetamin, 150 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soylu: “300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir yer kalmaz”Soylu: “300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir yer kalmaz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel’i vefatının 53. yıldönümünde andıCumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel’i vefatının 53. yıldönümünde andı

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

