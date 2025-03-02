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Kastamonu'da feci olay! Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, minibüs şarampole devrildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 16:40
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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da feci olay! Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, minibüs şarampole devrildi

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Örencik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mehmet Akif K. idaresindeki 37 FC 830 plakalı Hyundai marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı.

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KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu şarampol
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