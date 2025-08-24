HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı

Kastamonu'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.

Kastamonu'da hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı

A.D. (36) idaresindeki hafriyat kamyonu, Aşağı Elyakut köyü mevkisinde S.M.K'nin (39) kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, otomobil hurdaya döndü.

Otomobilde bulunan Zeynep K. (15) kaza yerinde hayatını kaybetti, babası S.M.K. ağır yaralandı.

Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep K'nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili hafriyat kamyonu sürücüsü A.D. gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 gün önce doğum gününü kutlamıştı! Kahreden olay1 gün önce doğum gününü kutlamıştı! Kahreden olay
BAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takasıBAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Kim bu bakan?

Kim bu bakan?

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.