Kastamonu'da hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı

A.D. (36) idaresindeki hafriyat kamyonu, Aşağı Elyakut köyü mevkisinde S.M.K'nin (39) kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, otomobil hurdaya döndü.
Otomobilde bulunan Zeynep K. (15) kaza yerinde hayatını kaybetti, babası S.M.K. ağır yaralandı.
Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep K'nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili hafriyat kamyonu sürücüsü A.D. gözaltına alındı. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum