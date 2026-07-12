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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Taşköprü-Hanönü kara yolu Hanönü ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FSF 418 plakalı Skoda marka otomobil ile 22 NP 804 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 1

KASTAMONU'DAKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan A.G. (11), N.D. (53), İ.D. (54), K.D. (25) ve F.T. (40) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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