HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları yoğun sis nedeniyle sonlandırıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde pazar günü ormanda kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sonlandırıldı.

Kastamonu’da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları yoğun sis nedeniyle sonlandırıldı

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'nde pazar günü evlerinden ayrılan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı arama çalışmalarından üçüncü günde de bir sonuç alınamadı.

Kastamonu’da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları yoğun sis nedeniyle sonlandırıldı 1

YOĞUN SİS ARAMAYA ENGEL OLDU

Huriye Helvacı'nın oğlu ile son görüldükleri ve telefonundan son sinyal alındığı Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sonlandırıldı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede arazinin tehlikeli ve engebeli olmasından ötürü karadan arama yapılamazken, yoğun sis sebebiyle termal destekli dronlarla da arama yapılamıyor.

Arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlaması beklenirken, üçüncü günde de anne ve oğluna ait bir ize ulaşılamadı.

(İHA)

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştüMİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'deCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'de
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kayıp anne çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.