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Kastamonu'da şüpheli ölüm! 25 yaşındaki genç aniden fenalaştı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 11:46
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde aniden fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'da şüpheli ölüm! 25 yaşındaki genç aniden fenalaştı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde aniden fenalaşan 25 yaşındaki Nuri Savaş, sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Savaş, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Savaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Savaş’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakiben Daday ilçesinde Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çamkonak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu cenaze genç
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