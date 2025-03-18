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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

18.03.2025 16:18
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. isimli şahsa yönenlik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 24,53 gram metamfetamin, 1,55 gram bonzai, 3,42 gram skunk maddesi, bir miktar kokain, 5 adet uyuşturucu hap ile 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardındın adliyeye sevk edilen M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu uyuşturucu
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