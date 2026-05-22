Kastamonu’da yoldan çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-İstanbul karayolu Tosya ilçesine bağlı Çaykayı köyü mevkiinde D100 yolu üzerinde R.T. (48) idaresindeki 59 HP 422 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde takla attı.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü R.T. ile aynı aileden araçta yolcu olarak bulunan eşi M.T. (41) ile çocukları H.E.T. (15) ve E.E.T. (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

