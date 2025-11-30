Kastamonu’da çıkan ev yangını söndürüldü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Bozarmut köyü Bulak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Tekin’e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını Alevleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA