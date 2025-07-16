Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza haplarıyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 1 adet 1 adet ruhsatsız tabanca, 1,99 gram sentetik ecza tozu ile sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)