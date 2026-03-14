Katar ve Suudi Arabistan'dan açıklama: "Füzeler engellendi"

Katar ve Suudi Arabistan, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin dört balistik füze ve İran’dan gelen bir dizi insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı, ancak hava savunma sistemlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda kullanılan İHA’ların sayısına değinilmedi.

"İMHA EDİLDİ"

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin El-Harec bölgesine doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenip imha edildiğini duyurdu.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yanıltıcı bilgi paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındıAyşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yanıltıcı bilgi paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı
İsrail ordusu: "İran'a 400 dalga saldırı gerçekleştirdik"İsrail ordusu: "İran'a 400 dalga saldırı gerçekleştirdik"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Katar Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

