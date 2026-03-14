Katar ve Suudi Arabistan'dan açıklama: "Füzeler engellendi"

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin dört balistik füze ve İran’dan gelen bir dizi insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı, ancak hava savunma sistemlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda kullanılan İHA’ların sayısına değinilmedi.

"İMHA EDİLDİ"

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin El-Harec bölgesine doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenip imha edildiğini duyurdu.

