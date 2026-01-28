HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kavak’ta trafik denetimleri

Samsun’un Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kavak’ta trafik denetimleri

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda sürücülerin belge, yaş ve trafik kurallarına uyumları titizlikle kontrol ediliyor. Gerçekleştirilen son denetimlerde plakalı elektrikli bisikleti kullanan sürücünün yasal yaş şartını taşımadığı tespit edildi. Sürücüye ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.
Yetkililer, özellikle elektrikli bisiklet ve motorlu araç kullanımında yaş sınırı ve trafik kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kavak’ta trafik denetimleri 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ramazan öncesi Bursa’da fahiş fiyat operasyonuRamazan öncesi Bursa’da fahiş fiyat operasyonu
Nevşehir’de büyükbaş hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadıNevşehir’de büyükbaş hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.