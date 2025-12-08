HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kavgada birbirini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde Murat Y. (38) ve Mehmet Yılmaz (35), kavgada birbirini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yılmaz hayatını kaybetti.

Kavgada birbirini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Olay dün, saat 20.00 sıralarında kırsal Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz, kullandığı otomobille Murat Y. ve Hüseyin Kiriş'in (35) evlerinin önünden geçerken aralarında tartışma çıktı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Yılmaz ile Hüseyin Kiriş arasında başlayan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Kavgaya Murat Y. de dahil oldu. Kavgada Murat Y., bacağına isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı. Murat Y., yaralı halde kendisine ait bıçakla Mehmet Yılmaz'ı kasığından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mehmet Yılmaz ile Murat Y. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavisi tamamlanan Murat Y. ile kavgaya karışan Hüseyin K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildiEğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu: 42 ölü, 7 bin 960 yaralıSamsun’un 11 aylık kaza bilançosu: 42 ölü, 7 bin 960 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.