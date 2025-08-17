Kavurucu sıcaklara çözümü şelalede buldular!

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında kaynak sularının birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2021'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Kavurucu sıcakların yaşandığı bugünlerde şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp serin yerlerde vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, yeşil örtüsü ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelalede yoğunluk oluşturuyor.

Aileleriyle piknik yapıp alanda vakit geçirenler, şelalenin serin esintisinde suya girip bu güzel manzarada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Erzincan’a Almanya’dan tatil için gelen Hüdai Berber şelalenin görmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Bu sıcakta buz gibi suyuyla bizleri serinletiyor. Serinlemek için ideal bir yer burası. Herkes çıkıp gelsin buraya." dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır