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Kaya koruğu faydaları nelerdir? Kaya koruğu faydaları neye iyi gelir, kulak ağrısına iyi gelir mi?

Doğa genelinde çeşitli yararları ile ön plana çıkan ve sağlık sektöründe de kullanım tercih edilen bazı bitkiler vardır. Kaya koruğu da bu önemli bitkiler arasında bulunan, isminden de anlaşılabileceği üzere kayalık bölgelerde yetişen bir bitki çeşididir. Sağlık alanındaki kullanımı çok eski dönemlere kadar dayanan bu bitkinin adını çoğu kişi ilk defa duymuş olabilmektedir. Peki, kaya koruğu faydaları nelerdir, kaya koruğu faydaları neye iyi gelir ve kulak ağrısına iyi gelir mi?

Kaya koruğu faydaları nelerdir? Kaya koruğu faydaları neye iyi gelir, kulak ağrısına iyi gelir mi?
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Kaya koruğu faydaları nelerdir?
  • Kaya koruğu faydaları neye iyi gelir?
  • Kaya koruğu kulak ağrısına iyi gelir mi?

Kaya koruğu bitkisi, damkoruğugiller ailesine mensup olan, pişmiş ya da çiğ olarak da tüketim özelliği bulunan, bilimsel ismi crithmum olarak karşımıza çıkan şifalı bitkilerden biridir. Görünüm yönünden bodur olarak tabir edilen ve yaprakları etli olan bu bitki türü; deniz rezenesi, kulak otu gibi adlarla da anılmaktadır. Kaya koruğu bitkisinin vücut sağlığı bakımından da önemli etkileri mevcuttur. Doğru bir şekilde tüketildiğinde pek çok farklı rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir.

Kaya koruğu faydaları nelerdir?

Kaya koruğu bitkisi besin değerleri açısından incelendiğinde proteinli ve lifli bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bünyesinde A vitamini, C vitamini, beta karoten, magnezyum, çinko, demir, fosfor, kalsiyum, tiamin, potasyum, sordum gibi çeşitli mineral ve vitamin bileşenleri bulundurmaktadır. Çoğunlukla yaz döneminde toplanmaya başlanan ve Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde yetişen bu bitki sağlık alanı dışında kozmetik alanında da kullanılabilen bir bitkidir.

Alternatif tıp alanında kullanımı epey yaygın olan kaya koruğu faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

  • Kaya koruğu bitkisinin içerisinde yer alan C vitamini, antioksidan etkisi yarattığından bağışıklık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.
  • Antibakteriyel niteliğinden kaynaklı mikrop öldürücü görevini üstlenmektedir.
  • Düzenli kullanımda kişinin kendini daha enerjik ve iyi hissetmesini sağlayabilmektedir.
  • İçerdiği demir mineralinden dolayı kansızlık gibi sorunlarla savaşabilmektedir.
  • Bağırsak sağlığı üzerinde birçok farklı olumlu etkisi vardır. Bu olumlu etkileri arasında ishal gibi sorunlara karşı iyi gelmesi ve bağırsak yaralarını iyileştirmesi ve bağırsak kurtlarını dökmesi yer almaktadır.
  • Hücre yenileyici bir niteliğe sahip olmasından ötürü cilt sağlığı üzerinde de faydaları mevcuttur.
  • Sindirim sistemi ile alakalı ülser gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda midede ekşime sorununun hafifletilmesinde etkili olduğu bilinmektedir.
  • Bu bitki doğal bir bitki olduğundan idrar söktürücü özelliği de bulunmaktadır.
  • Kan basıncı değerlerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Hem ağız sağlığı hem de kemik sağlığı açısından gerekli olan kalsiyum minerali bu bitkide var olduğundan, düzenli kullanımda yararları görülebilmektedir.

Kaya koruğu faydaları neye iyi gelir?

Kaya koruğu bitkisi şifa veren özellikleri ile dikkat çeken ve çeşitli birçok rahatsızlık için kullanılan bitki çeşitlerinden biri olarak bilinir. Antioksidan etkisinden kaynaklı cilt yüzeyinde meydana gelen egzama, iltihaplanma gibi durumların giderilmesinde kullanılabilmektedir. Bunun için bitkinin yapraklarının kullanılması önerilmektedir. Zeytinyağı ile yapraklar iyice ezilip cilde uygulandığında oldukça yararlıdır.

Ayrıca bu bitkinin bünyesinde iyot maddesi de bulunduğundan trioid ile alakalı sorunların giderilmesinde etkin bir rolü olduğu belirtilir. Skorbüt hastalığının tedavisinde de kullanılan bu bitki aynı zamanda potasyum içermesinden dolayı kan basıncını düzenleyebilmektedir.

Kaya koruğu bitkisinde A vitamini de yer aldığından göz sağlığı ile alakalı problemlerin görülme oranını azaltmakla beraber hücrelerin de yenilenmesinde faydalıdır. Magnezyum ve kalsiyum minerallerinden ötürü de hem kasların işlevine zarar gelmesini engellemekte hem de diş ve kemik sağlığını korumaktadır.

Kaya koruğu kulak ağrısına iyi gelir mi?

Kaya koruğu bitkisinin kulak otu olarak da anılmasının nedenlerinden biri kulak ile alakalı problemlere şifa vermesinden kaynaklıdır. Antiinflamatuar ve antibakteriyel nitelikleri taşıyan bu bitki kulakta görülen iltihaplanma gibi sorunları hafifletebilmektedir. Kulak sağlığı yönünden özellikle bu bitkinin özü ya da suyunun kullanımı tercih edilmektedir. Bitkinin özü veya suyunun birkaç damlası sorunlu olan kulağın içine damlatılmaktadır.

Öte yandan bu tür bitkiler doğal içeriklere sahip olsa da kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılması önerilir. Ciddi hastalığı olanların ve düzenli olarak ilaç kullananların doktora danışmadan bu tür bitkileri kullanması, yan etkilere sebep olabilir. Kaya koruğunun kulak ağrısına faydaları ise genel olarak şöyledir:

  • Orta kulak probleminde kullanıldığında faydalı olduğu belirtilmektedir.
  • Kulak ağrısına iyi geldiği söylenmekle beraber kulaktaki iltihabın hafifletilmesinde etkin bir rolü vardır.
  • Kulak bölgesinde meydana gelen enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olmaktadır.
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