Kayalıklardan atlayan cezaevi firarisi kurtarıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde kayalıklardan atlayan cezaevi firarisi, UMKE tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Toprakkale Seyir Terası civarında meydana geldi. Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen U.K. isimli şahıs, bölgedeki sarp kayalıklardan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide yaralı şahsa ulaşan UMKE ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı sedyeye alarak güvenli bölgeye taşıdı.
Kayalıklardan düşmesi sonucu hafif yaralanan ve genel sağlık durumu iyi olan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

