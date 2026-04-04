HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayan tır devrildi, Ankara-Tokat karayolu saatlerce ulaşıma kapandı

Çorum’un Alaca ilçesinde kayan tırın yan yatması sebebiyle ulaşıma kapanan Ankara-Tokat karayolu, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla ulaşıma açılabildi.

Kaza, Çorum’un Alaca ilçesi Ankara-Tokat karayolu Avutmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Abdulsamet G. idaresindeki 60 ACE 354 plakalı, bina yalıtım malzemesi yüklü tır kayarak yola devrildi.

DEVRİLEN TIR OTOYLU TRAFİĞE KAPADI

Kaza sebebiyle Tokat-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Yolda 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine getirilen iş makinesi ve vinç yardımıyla tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoldaki malzemeleri ve tırı kaldırmak için çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgilli inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.