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  4. Kaybolan alzheimer hastası için seferber olundu! Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

Kaybolan alzheimer hastası için seferber olundu! Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

05.03.2025 00:08
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Bilecik'te kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam için ekipler alarma geçti. 65 yaşındaki adam, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Kaybolan alzheimer hastası için seferber olundu! Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde yaşayan 65 yaşındaki Selçuk G. kayboldu. Selçuk G.'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

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Bölgeye hızla jandarma ve 8 kişilik AFAD ekibi sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda Selçuk G., yaşadığı köyün yakınlarındaki Güde köyünde sağ olarak bulundu.

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112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adam, gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla Pazaryeri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer
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