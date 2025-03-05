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  4. Kaybolduğu ormana bu şekilde gitmiş! Kayıp mimar Ece Gürel'den yeni iz... Telefonundan sonra hırkası da bulundu

Kaybolduğu ormana bu şekilde gitmiş! Kayıp mimar Ece Gürel'den yeni iz... Telefonundan sonra hırkası da bulundu

05.03.2025 10:20
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.03.2025 10:20
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İstanbul'da arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'den (36) yaklaşık 2 gündür ses alınamıyor. Gürel son görüntüleri ortaya çıkarken, ormanlık alanda arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp mimara ait cep telefonu ve kişisel eşyaların bulunduğu alandan 14 kilometre ötede hırkası da bulundu. Aramalar gölet bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gürel'i arama çalışmalarına köpeği de katılırken, kayıp mimarın İETT'deki son görüntüsü ortaya çıktı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları; polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

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BULUNAN EŞYALAR İNCELENECEK

Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

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CEP TELEFONUNDAN 14 KİLOMETRE UZAKLIKTA HIRKASI BULUNDU

Öte yandan Gürel'i arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Çalışmalara Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de katıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Sayın Murat Milletsever de koordinasyon merkezinde ekiplerle çalışmaları yerinde inceledi. Çok geniş bir alanın, parsel parsel ayrıldığı çalışmaları esnasında Olay Yeri İnceleme ekipleri Gürel'den yeni bir iz buldu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi.

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KÖPEĞİ DE ARAMALARA DETEK VERİYOR

Öte yandan arama köpeği Üzüm de aramalara destek veriyor.

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"ORMANA HAVA ALMAYA GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim." dedi.

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"SES SEDA YOK"

Bir televizyon programına katılan Gürel'in annesi, kızının Gültepe'den yola çıkarak Hacıosman'a gideceğini söyledi. Kızını saat 15.00 gibi aradığını ama cevap vermediğini, saat 18.00'den sonra ulaşamadığını ifade eden anne, "Ondan sonra ses yok seda yok." dedi.

ARKADAŞINA MESAJ ATTI: "KAYBOLDUM"

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı. Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi. Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum." mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.

"İŞ YERİYLE ALAKALI BİR SIKINTI OLDU"

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.

EVDEN ÇIKTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla evinin bulunduğu binadan çıkması yer alıyor.

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HACIOSMAN DURAĞINDA İNDİ VE BİR SÜRE YÜRÜDÜ

Kaybolan kadının son görüntüsü ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Gürel'in Hacıosman durağında bindiği otobüsten ormanın girişinde inmesi ve bir süre yürümesi dikkati çekiyor.

05 Mart 2025
05 Mart 2025

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Anahtar Kelimeler:
Mimar Belgrad ormanı kayıp arama
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