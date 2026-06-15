Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbetti. İddiaya göre K.V.'nin darbesi sonucu yere düşen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



GÖZALTINA ALINDI

Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında K.V. gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA