HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Tokat'ın Artova ilçesinde gelin ile kayınpederi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Olayın ardından gelin gözaltına alındı.

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbetti. İddiaya göre K.V.'nin darbesi sonucu yere düşen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı 1

GÖZALTINA ALINDI

Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında K.V. gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştüABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü
Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradıDoğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Anahtar Kelimeler:
Tokat gelin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

'25 ilçe il olacak' iddialarına DMM'den yalanlama geldi

'25 ilçe il olacak' iddialarına DMM'den yalanlama geldi

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.